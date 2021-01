Eine Woche lang begleiten wir eine alternative Entrümplungsfirma in Reutlingen. Wer hier arbeitet, ist "Putzfrau und Manager” zugleich, denn es gibt keinen Chef. Und studiert haben sie fast alle. Geisteswissenschaften oder auch Philosophie. Hart arbeiten müssen Sie trotzdem, sehen so manches, was schwer zu ertragen ist. Und Stammkunden auf der Mülldeponie sind sie auch. Dorthin haben wir sie begleitet. mehr...