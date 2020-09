In den 50er Jahren war Lore Alt eine Berühmtheit. Denn keine hatte so schnelle Finger wie sie. Viermal war sie Weltmeisterin im Schnellschreiben auf der Schreibmaschine. Aber von den Erlebnissen als schnellste Sekretärin zehrt die Stuttgarterin heute noch.



Schnell schreiben geht heute nicht mehr. Denn Lore Alt leidet unter Arthrose! Aber sie erinnert sich gerne an ihre Zeit als Weltmeisterin. Die Reisen sind natürlich schon was Besonderes gewesen. Vor allen Dingen war ich ja immer in den tollsten Hotels untergebracht. Und das ist ja alles für mich völlig neu gewesen. Das behalte ich schon noch in Erinnerung. Gleich zwei Titel auf einmal Mehr als 16.000 Anschläge in 30 Minuten schaffte sie auf der mechanischen Schreibmaschine. 1955 gewann sie ihren ersten Weltmeistertitel in Monaco. Drei Mal konnte sie ihren Titel verteidigen. 1959 in Wien war sie nicht nur die Beste im Schnellschreiben, sondern auch im Sicherheitsschreiben – im Schreiben ohne Fehler. Fit im Kopf bleiben Trotz ihrer Erfolge ist die frühere Weltmeisterin bescheiden geblieben. Ihre Brötchen verdiente sie als ganz normale Sekretärin. Zehn Jahre arbeitete sie bei der Arbeiterwohlfahrt, dann war sie Sekretärin eines Landtagsabgeordneten. Damit sie klar im Kopf bleibt, liest Lore Alt viel. Am liebsten Krimis oder was Historisches. Übrigens: Mit einem Computer hat sie sich nie beschäftigt.