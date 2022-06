Die Cyber-Polizistin: Das Team der Cyber-Unit

Im Stuttgarter Stadtteil Möhringen tobt gerade ein Streit um ein über 150 Jahre altes Wappen. Die einen wollen es abschaffen, weil sie es für diskriminierend halten, andere wollen es unbedingt behalten, weil sie an ihren Traditionen festhalten wollen. Das bisherige Wappen war in die Kritik geraten, weil es eine afrikanische Frau in stark typisierender und karikierender Weise enthält. mehr...