In der Nacht auf den ersten Mai wird traditionell getanzt und gefeiert - all das gehtin diesem Jahr nicht. Zumindest nicht mit Freunden und in der Öffentlichkeit. Raus dürfen wir, auch trinken ist erlaubt, aber nicht in den Kneipen, Bars und Clubs. Wie geht es den Wirten in dieser Zwangspause? Ein Stimmungsbild aus Stuttgart. mehr...