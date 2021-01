Die beiden Brüder haben miterlebt, wie das 230 Jahre altes Stammhaus ihres Familienbetriebs am 5. Januar 2020 in Flammen aufging. Das Feuer legte die drei Restaurants, darunter das Gourmet-Restaurant "Schwarzwaldstube" in Schutt und Asche. Die Ikone der internationalen Spitzengastronomie war 25 Jahre lang mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet. Noch in der Brandnacht entschließt sich die Familie: wir machen weiter und bauen die Traube wieder auf. Die Finkbeiners eröffnen ihr "Temporaire" - eine Containerlösung auf dem Parkdeck: Schwarzwald Stube und Köhlerstube in einem stylischen Container. Obwohl ohne Stern, freuen sich die Gäste über die Leistung der Familie Finkbeiner, denn in nur vier Monaten haben sie ein neues Restaurant hingestellt. Gleichzeitig laufen die Planungen für die neue Baustelle des Stammhauses. Die beiden Brüder schauen zusammen mit der Familie konsequent nach vorne und nehmen jede Hürde. Im Landesschau-Studio erzählen die Juniorchefs am Jahrestag des Brandes, wie es weitergeht und wie sie trotz allem zuversichtlich nach vorne blicken. mehr...