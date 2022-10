Die Erschütterung in Pforzheim ist groß. Dort ist am ein siebenjähriger Junge auf tragische Weise ums Leben gekommen. Mit dem Skateboard war er in einem Wohngebiet unterwegs und wurde von einem Transporter erfasst. Anwohner sagen, es war nur eine Frage der Zeit, bis dort etwas Schlimmes passiert.

Autor: Teo Jägersberg mehr...