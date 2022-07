Die Autobastler: Neuer Lack für alten Mini

per Mail teilen

Die Stuttkarre, das ist eine große Halle in Rommelshausen im Remstal, nicht weit von Stuttgart. Dort treffen sich jene, die ihre alten Autos wieder fit machen wollen. Es ist so was wie eine Schrauberinnen- und Schrauber-WG. Alle teilen sich das Werkzeug und die große Liebe zu Oldtimern.