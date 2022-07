Die Äffle und Pferdle-Ampel kommt!

Äffle und Pferdle als Ampelmännchen - lange schien das in der Landeshauptstadt unmöglich. In Mainz die Mainzelmännchen in rot und grün, das geht. Warum also nicht der Aff und der Gaul? Die Verkehrssicherheit stünde dagegen, die Bestimmungen auch. Seit 2017 versucht der Fanclub alles, um eine Fußgängerampel mit den schwäbischen Kultfiguren durchzusetzen. Bis zum Landtag in den Petitionsausschuss kamen Äffle und Pferdle und der gab dann schließlich grünes Licht. Eine fast unendliche Geschichte mit Happy End.

Die Äffle und Pferdle Ampel in Ulm