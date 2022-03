Deutschland aus der Sicht einer vietnamesischen Studentin

Das Stuttgarter Musical Aladdin entführt in eine magische Welt, in der Wünsche wahr werden und Liebe Grenzen überwindet. Was so leicht aussieht, ist viel Arbeit. Für Darstellerinnen und Darsteller, aber auch für alle hinter den Kulissen. Prinzessin Jasmin beispielsweise ist wunderschön, klug und eigenwillig – so will es die Rolle im Musical. Die perfekte Rolle für Jasmin-Darstellerin Mae Ann Jorolan. mehr...