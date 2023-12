Lisa Bitter ermittelt als Hauptkommissarin Johanna Stern an der Seite von Lena Odenthal im Ludwigshafener Tatort. Am 7. Januar läuft der nächste Tatort mit dem Titel „Avatar“. Für Lisa Bitter ein besonderer Tatort, denn es geht auch um das Thema Künstliche Intelligenz. In der Landesschau erzählt die Schauspielerin, wie sie sich nach 6 Wochen Tatort-Dreharbeiten in Kälte und Dunkelheit wieder erholt.