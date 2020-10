Im Dürrejahr 2020 wird es gefährlich an und auf den Straßen im Revier des Försters Gregor Allgeier in Weilheim am Hochrhein. Er hat dafür zu sorgen, dass keine Bäume auf Autos stürzen. Viele Arbeit und Organisationsaufwand, damit nichts passiert, wenn der Vollernter die Bäume direkt an der Straße fällt. mehr...