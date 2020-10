Im Dürrejahr 2020 wird es gefährlich an und auf den Straßen im Revier des Försters Gregor Allgeier in Weilheim am Hochrhein. Er hat dafür zu sorgen, dass keine Bäume auf Autos stürzen. Viele Arbeit und Organisationsaufwand, damit nichts passiert, wenn der Vollernter die Bäume direkt an der Straße fällt.

"Der Waldretter" Gregor Allgeier Gregor Allgeier hat seit einem halben Jahr sein erstes eigenes Revier im Kreis Waldshut, eine Region mit den gravierendsten Schäden in Baden-Württemberg. Er muss darum kämpfen, dass es auch in einigen Jahrzehnten überhaupt noch einen Wald gibt – denn der Umbau des Waldes wird Generationen dauern. Doch er lässt sich nicht entmutigen – es ist sein Traumjob, trotz allem.