Der Brite lebt seit 40 Jahren in Stuttgart und betreibt einen englischen Shop. Der Tod der Queen ist der Beginn einer ungewissen Zukunft, sagt er. Das Königreich ist gebeutelt von Regierungskrise, Wirtschaftskrise und der Brexit hat ihn sowieso verärgert. In all diesen schwierigen Zeiten war auch für ihn die Queen die einzige Konstante. Im Landesschau-Studio erzählt er, wie er die Zukunft auf der Insel sieht. mehr...