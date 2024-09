Der letzte Aschenplatz in Südbaden

Der Fußballplatz des FC Weisweil liegt idyllisch im Grünen. Leider grenzt er aber auch direkt an den Mühlbach. So kommt es oft vor, dass die Fußbälle nicht im Netz, sondern im Wasser landen. Deshalb möchte der Verein einen Zaun aufstellen. Das Material ist vorhanden, aber die Baugenehmigung fehlt. Die Behörden sehen in dem Zaun einen Verstoß gegen den Landschaftsschutz.