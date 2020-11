Am 17. Juli 1985 will die neunjährige Sabine für ihren Vater Zigaretten holen und kehrt nie wieder zurück. Der Zigarettenautomat befindet sich nur 50 Meter von der Wohnung der Hammerichs im Stuttgarter Westen entfernt. Im Dezember 1986 wird Sabines skelettierte, unbekleidete Leiche in einem Waldgebiet nahe Bamberg gefunden. Wie und wann das Mädchen ermordet wurde, konnte bis heute nicht festgestellt werden. mehr...