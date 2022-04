Der Zoodirektor Matthias Reinschmidt in Karlsruhe beweist seine große Liebe nicht nur zu den Tieren, sondern auch zu seiner Heimat Karlsruhe täglich aufs Neue. Viele Artenschutzprojekte fördert er in seinem Zoo, wie ein Kiebitzprojekt. Da werden die Vögel - nach erfolgreicher Aufzucht - in die Freiheit entlassen. mehr...