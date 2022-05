Der Hochwasser-Restaurator

In der Flutkatastrophe im Ahrtal wurden nicht nur Existenzen zerstört, es sind auch viele wertvolle Akten und offizielle Unterlagen im Schlamm untergegangen. In Kornwestheim ist Norbert Schempp in seiner Firma zusammen mit seinem Team jetzt Tag und Nacht damit beschäftigt, die Schäden an Dokumenten zu reparieren.