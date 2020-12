Spätestens mit ihrem Doppelplatin-Song "Geiles Leben" haben sie Millionen von Fans gewonnen. Erfolg ist für die beiden aber kein Grund abzuheben. Seit fünf Jahren gehören sie zu den engagiertesten Botschaftern der Kinderhilfsaktion "Herzenssache e.V.", die in diesem Jahr 20jähriges Jubiläum feiert. Das Duo "Glasperlenspiel" will die Aufmerksamkeit auf diejenigen lenken, die ihre Hilfe brauchen. Seit 13 Jahren sind sie auch privat ein Paar. In der Landesschau erzählen die beiden Pop-Stars, was für sie im Leben zählt. mehr...