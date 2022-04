Der Baumfäller: Einsatz im Wohngebiet

Eine Kapelle bauen wegen eines Gelübdes an die Oma? Genau das macht Luigi Cioccarelli momentan. Aus Dankbarkeit und Liebe errichtet er eine kostbare Andachtsstätte in Hüttmannsberg bei Kressbronn. Es ist keine schlichte Kapelle, sondern fast schon ein süditalienscher Familientempel direkt am oberschwäbischen Jakobsweg. mehr...