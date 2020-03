Ein schwerer Autounfall hat Serkan Erens Leben vor mehr als 10 Jahren komplett umgekrempelt. Er gründet anschließend die Hilfsorganisation "Stelp", mit der er Menschen in Not direkt vor Ort unterstützt - schnell und unkompliziert. Die Urlaubsinsel Lesbos ist wie kein anderer Ort in Griechenland zum Sinnbild der Flüchtlingsdramatik geworden. So verheerend wie jetzt hat er die Situation noch nie erlebt: auf Chios wurde ein Kleiderlager niedergebrannt, Autos von Helfern wurden mit Benzin übergossen. Nach einer Woche im Einsatz an der türkisch-griechischen Grenze berichtet er in der Landesschau, in welch prekären Situation sich die Menschen dort befinden. mehr...