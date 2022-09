per Mail teilen

Drei Tage lang verwandelt sich ganz Baden-Baden in eine Festivalstadt. Vom 15. bis 17. September findet das alljährliche SWR3 New Pop Festival statt. Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine tolle Mischung aus nationalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern - und vielen Stars auf dem roten Teppich.