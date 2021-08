Am schönsten war es als Spieler, sagt Guido Buchwald bis heute. Der Weltmeister und zweifache Deutsche Meister weiß was es bedeutet in der Nationalelf anzutreten. Bis heute hält er sein Spiel im WM Finale 1990 für das Wichtigste seines Lebens. Er gilt als schwäbischer "Diego", der Diego Maradona im WM Finale erfolgreich stoppen konnte. Nach seiner Spielerkarriere hat der Familienvater und gelernte Elektroinstallateur fast alles ausprobiert. Er war Trainer, Sportdirektor, Vorstand, Scout und Aufsichtsrat und steckte sein Geld in zahlreiche Unternehmen. Ein echter Schwabe, der früh begriffen hat, dass die Fußballkarriere irgendwann ein Ende finden wird. Im Studio erzählt er, wie er die EM in diesem Jahr verfolgen wird und was ihm sein runder Geburtstag bedeutet. mehr...