Vincent Mauer ist Stahlgroßhändler und baut in seiner Freizeit Tabak an. Nicht auf Kuba oder in Indien, sondern auf der Insel Reichenau. Er experimentiert seit drei Jahren mit Tabakpflanzen im sonnigen Baden. Aufwendig in der Pflege, aber Tabak ist eine tolle Pflanze, findet der junge Reichenauer. Und tatsächlich schafft er es inzwischen auf 4.000 handgerollte Reichenauer Zigarren im Jahr, mit dem schönen Namen ‚Petit Corona‘. mehr...