Dr. Jürgen Herbers ist Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Pleidelsheim bei Ludwigsburg. Seit Woche kümmert er sich um Coronafälle in Pflegeheimen. Er und seine Kolleg*innen fragen sich, warum Hausärzte aktuell kaum einen Anspruch auf Impfung haben.

Die Gemeinschaftspraxis bekommt momentan auch oft Anfragen, ob sich Patienten nicht dort impfen lassen können und nicht in einem Impfzentrum. Aber auch das ist derzeit noch nicht möglich. Dies verunsichert einige, denn sie haben zu ihrem Hausarzt ein größeres Vertrauen, als zu Fremden und würden eine Impfung in der Praxis bevorzugen. mehr...