Mitten im Fischerviertel in der Ulmer Altstadt zu wohnen, hat sicherlich seinen Charme – das dachte sich in Ulm Familie Braun. Aber wo kann man da noch hinbauen? Da fanden sie einen Streifen an der alten Stadtmauer, wo zunächst viele den Kopf schüttelten. Nur vier Meter breit. Daraus geworden ist ein außergewöhnliches Haus