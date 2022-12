Das Fabergé Museum in Baden-Baden

Die 32-jährige Schwarzwälderin weiß bereits als Kind, was sie mal werden will: Gastgeberin wie ihr Vater. Ihre Wanderjahre als Köchin verbringt sie in Sterneküchen und dabei entwickelt sie ihren ganz eigenen Kochstil. Und dann zieht es sie wieder zurück in die Heimat. Dort übernimmt sie Knall auf Fall das Familienunternehmen in sechster Generation als Küchenchefin. Ihr Küchenstil: heimisches Wild aus der eigenen Jagd des Vaters kombiniert mit asiatischen und orientalischen Zutaten. Sie serviert gern mal Dim Sum vom Wildschwein, Wild mit Pulpo oder Carpaccio vom Reh. Inzwischen ist die leidenschaftliche Köchin in allen bekannten TV-Shows als Jurorin gebucht. Mit ihrem Partner arbeitet, wohnt und lebt sie zusammen. Im Landesschau-Studio erzählt Viktoria Fuchs von ihrer Liebe zur Schwarzwälder Küche, was ihr die Familie bedeutet und warum sie und ihr Lebensgefährte keinen „Lagerkoller“ kriegen.