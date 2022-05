Das Bauhäusle - ein ganz besonderes Studierendenwohnheim

Sibilla Bolay und Thomas Streitberg wohnen seit 2015 in ihrem Haus in Burgstetten im Rems-Murr-Kreis. Der Hausherr ist Architekt und hat alles selbst geplant. Er war ganz schön gefordert, um aus einer in die Jahre gekommenen Lagerhalle ein cooles Wohnhaus zu machen. Doch die Mühen haben sich gelohnt: Für sein Haus bekam er 2018 einen Preis für beispielhaftes Bauen von der Architektenkammer Baden-Württemberg! mehr...