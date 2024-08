Daniel hat sich zu Hause ein Olympia-Museum aufgebaut

Wer hält sich nicht gerne an heißen Tagen am kühlen Nass auf. Vielleicht einer der Gründe warum Stand-up-Paddling mittlerweile bei vielen beliebt ist. Man steht auf einem Brett im Wasser und schiebt alles mit einem langen Paddel an. In Bietigheim-Bissingen können dank eines extra großen Boards nun auch Rollstuhlfahrer mitmachen.