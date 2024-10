per Mail teilen

Wählen Sie Ihre Lieblingstitel für die SWR1 Hitparade aus und nehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil. Sichern Sie sich die Chance, mit der Landesschau Baden-Württemberg eines von fünf DAB+ Radios zu gewinnen. Alles, was Sie tun müssen, ist hier bis zum 19.10.2024 um 13 Uhr abzustimmen und unser angefügtes Formular auszufüllen. Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt. Viel Glück!

Zur SWR1 Hitparade-Abstimmung geht´s hier.