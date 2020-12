Sie ist die Frau für knifflige Fälle. Seit dreißig Jahren schafft sie auf dem Bau. Sie repariert Schieferdächer in 50 Metern Höhe oder spürt ein Leck auf, durch das der Regen in die Wohnung kommt. Sie hat einen gefährlichen Beruf, immer einen Schritt am Abgrund - einen Handwerksberuf, in dem Frauen immer noch selten sind. Die Kurpfälzerin liebt ihre Arbeit, auch wenn die gefährlich ist und schon mal in schwindelnder Höhe stattfindet. Für sie ist das immer ein Stück Abenteuer. Die Kurpfälzerin hat als Dachdeckerin einen wunderbaren Rundumblick. Sie wird oft um ihre schöne Aussicht beneidet. Doch jede Unvorsichtigkeit in der Höhe kann lebensgefährlich werden. Im Landesschau-Studio erzählt sie, warum sie ihren Beruf so liebt. mehr...