Gute Stimmung verbreiten ist sein Beruf. Guido Cantz entdeckte beim Kölner Karneval seine Liebe zu Comedy und Unterhaltung. Heute ist er einer der ganz Großen im Showgeschäft. Seit 2010 moderiert der blonde Rheinländer den SWR-Klassiker "Verstehen Sie Spaß" im Ersten, im SWR Fernsehen ist er in "Meister des Alltags" zu sehen.

2020 war ein Jahr, das auch für Guido Cantz anders verlief: Shows ohne Publikum und mit viel Zeit zu Hause statt auf der Bühne. In der Landesschau erzählt der Entertainer, was er in der Krise für sich entdeckt hat und warum Humor für ihn das beste Mittel gegen den Corona-Blues ist. mehr...