Derya Yildirim ist Betreiberin eines der ältesten und weitläufigsten Strandbäder am Bodensee- dem Strandbad Mettnau in Radolfzell. Dort ist sie auch aufgewachsen, denn ihre kurdische Familie führt das Bad jetzt über 30 Jahre. Für Gäste aus nah und fern ist es „ein Paradies“ am Bodensee- was vor allem mit der Herzlichkeit und Gastfreundschaft der Betreiber zu tun hat. mehr...