Christines süße Welt: ein kleines französisches Café in Magstadt

Über 20 Jahre lang arbeitet Christine Flores als Betriebswirtschaftlerin mit internationalen Kunden. Dann machte sie eine Weiterbildung zur Konditorin und eröffnete ein Café in Magstadt. Mit ihren Kuchen und Torten will Christine ihren Kunden die französische Pâtisserie näherbringen. Und die freuen sich über ein kleines Stückchen Frankreich in der schwäbischen Provinz.