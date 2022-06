Christian Walliser und seine Tiger: Homestory

Als Raubtierdompteur ist Christian Walliser über Jahre mit seinen sechs sibirischen Tigern und fünf Löwen im Zirkus unterwegs gewesen. Heute leben seine Tiere im Tierpark Tatzmania in Löffingen im Schwarzwald. Christian Walliser und sein Ehemann Jan sind dort sesshaft geworden. Sie haben ein ganz neues Leben angefangen, als Angestellte in dem Park, in dem ihre Tiere jetzt leben. mehr...