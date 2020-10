Das Wohnhaus von Tobias Kraus und Nicole Dillschnitter atmet Geschichte sozusagen aus jeder Wand. Mitten in der Konstanzer Altstadt steht das Haus, erbaut 1336. Viel hat es in diesen knapp 800 Jahren erlebt. Im wahrsten Sinne des Wortes Schicht um Schicht haben sich die Jahre auf das Gebäude gelegt, bis es am Ende gar nicht mehr als Schmuckstück zu erkennen war. Tobias Kraus und Nicole Dillschnitter haben in vier Jahren komplizierter und aufreibender Umbauarbeiten das Innerste hervorgeschält. mehr...