Schütze Linda Zobel und Schütze Simon Werner sind draußen im Biwak. Es ist fast geschafft, der letzte Tag steht an, und mit ihm die Frage, was sie für sich mitnehmen aus drei Tagen und Nächten Ernstfall spielen in der Wildnis. Wollen sie bei der Bundeswehr bleiben oder danach doch etwas ganz anderes machen? Noch trennen sie viele Aufgaben und ein langer Marsch von ihren warmen Stuben in der Bruchsaler Kaserne.