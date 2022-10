Bürgerinitiative von Wasen-Anwohner: Lärmbelästigung durchs Volksfest

In jeder Stadt gibt es hässliche Ecken und Orte: Technische Bauwerke wie Strom- oder Verteilerkästen sind dann oft noch mit Schmierereien verunstaltet. Der Heilbronner Grafiker Peter Böhringer lässt diese Dinge mit Illusionsmalerei fast verschwinden. Das heißt, er bemalt zum Beispiel Stromkästen mit fotorealistischen Motiven in Schwaigern im Kreis Heilbronn. Die Motive stehen immer in Verbindung mit dem Ort, seiner Funktion oder mit der Stadt im Allgemeinen. mehr...