Der Titisee ist ein beliebtes Urlaubsziel für Touristen aus aller Welt. Doch das mussten die Schwarzwälder in den letzten Jahren schmerzlich vermissen. Jetzt da der Tourismus wieder zurück ist, geben sie alles, damit die Saison richtig gut wird. Als Thomas Edlefsen 2006 den Klettergarten gebaut hat, war er einer der ersten in Deutschland. Mitten in einem steilen Hang in Titisee steht jetzt sein Action Forest. Der studierte Sportwissenschaftler liebt seinen Beruf.