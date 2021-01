Der Ulmer Neurochirurg hat sich seinen Kindheitstraum trotz Handicap erfüllt. Thomas Kapapa gilt als Spezialist für komplizierte Eingriffe am Gehirn und am Rückenmark. Seit seiner Kindheit sitzt er im Rollstuhl. Er überwand alle Hindernisse, um seinen Traumberuf zu lernen. Geboren wurde Thomas Kapapa in Südostafrika, aufgewachsen ist er in Ostfriesland. Seine Eltern - ein Arzt und eine Krankenschwester - stammen aus Malawi. Er ist der Kämpfer, der Optimist. Er zeigt, dass man alles schaffen kann, wenn man an sich und an seine Träume glaubt. mehr...