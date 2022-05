Internationales Kunstprojekt am Blautopf in Blaubeuren

Unerforschte Natur in Deutschland? Erst seit wenigen Jahrzehnten wagen sich Höhlenforscher in das weit verzweigte Blauhöhlensystem vor. Das SWR Virtual-Reality-Projekt „Blautopf VR – Abenteuer Höhlenwelt“ ermöglicht es Nutzerinnen und Nutzern, den Blautopf und die Vetterhöhle unterhalb der Schwäbischen Alb zu erkunden. Eine geführte Entdeckertour steht ab jetzt für die VR-Brille Oculus Go zur Verfügung (kostenloser Download im Oculus Store). Anfang Mai wird eine Smartphone-Version für Android und iOS veröffentlicht.



