Ein Landwirt stellt um: Bioschweine aus Blaufelden

Sankt Peter im Schwarzwald ist bekannt für seine Kirche und sein Energiekonzept. Viele Ideen, manch Ungewöhnliches und auch viel Leidenschaft verbergen sich in diesem Schwarzwalddorf. Immer mehr junge Leute ziehen in den 2600-Einwohner-Ort. Wegen der Nähe zu Freiburg, wegen der Lebensqualität und weil sie hier den Raum und die Möglichkeiten finden, Neues auszuprobieren. Etwa in der Landwirtschaft. Und so erwachen stillgelegte Höfe und Weideflächen zu neuem Leben. mehr...