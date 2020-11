Platz 1 mit 513 Stimmen bei der Online-Abstimmung und 213 "gefällt mir" auf Facebook (Stand 4.11.2020, 13 Uhr): "Die Albrechthütte in Dobel im Nordschwarzwald umgeben von Nebelschwaden." Aufgenommen von Peter Mast am 1. Oktober 2020 in Dobel.

Foto: Peter Mast