Florian Schroeder ist Satiriker und Kabarettist. In Lörrach geboren, beginnt seine Karriere gerade mal als 14-Jähriger bei Harald Schmidt. Er ist Showmoderator, Autor, aber vor allem Provokateur. Sein Philosophie Studium hat er geschmissen. Lieber lebt er nah am Puls der Zeit in Berlin, dort wo momentan die Themen auf der Straße liegen. Sein Auftritt kürzlich bei den Gegnern der Corona-Maßnahmen in Stuttgart hat deutschlandweit für Aufsehen gesorgt. mehr...