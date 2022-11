Familie Lutz hat tagtäglich mit dem Tod zu tun. Doch neben den drei Krematorien besitzt die Familie auch ein Hotel am Stadtrand von Schwäbisch Hall. Dort geht es so innovativ zu wie in den Krematorien. Serviceroboter Smarti ergänzt das Team. Doch ihn als neuen Mitarbeiter zu beschäftigen, war innerhalb der Familie umstritten. Inzwischen kommt der Roboter bei den Gästen aber gut an. mehr...