Liselore Breitenreicher kümmert sich in der Corona-Zeit um die, die gerade viel Hilfe nötig haben. Zunächst hatte sie Einkaufsdienste organisiert - mittlerweile vereinbart sie auch Impftermine für über 80-jährige Menschen, die kein Internet und kein Handy besitzen. Um einen Zugangscode für einen Impftermin zu generieren, braucht man nämlich ein Smartphone. Und da es nicht möglich ist, an einem Gerät unendlich viele Codes zu erstellen, beansprucht Liselore Breitenreicher jedes Handy, das ihr unterkommt. Drei Email Adressen besitzt sie mittlerweile, oft sitzt sie am Tag mehr als 12 Stunden am Computer um die Termine für ihre Schriesheimer Mitbürger zu vereinbaren. Bisher hat sie über 140 Termine koordiniert. Aber ganz alleine schafft sie das nicht. Eine Mitstreiterin hilft ihr mit den Terminen und drei Freiwillige fahren die Senioren zum Impfen. Ein Ende ihrer Aktion ist vorerst nicht in Sicht, denn es gibt immer noch viele, die nicht geimpft sind. Und jetzt kommen die über 70-Jährigen dran und in dieser Gruppe gibt es auch viele, die Hilfe mit den neuen Medien benötigen. mehr...