Besitzergemeinschaften: Traum vom eigenen Pferd

Erol Sanders Geschichte ist eine Erfolgsstory: Geboren in Istanbul, aufgewachsen in München, ist er erst als Model und dann als Schauspieler bekannt und beliebt geworden. Seine Paraderolle war die des Ermittlers Mehmet Özakin in der ARD-Serie „Mordkommission Istanbul“, die er bis zur Einstellung der Serie 2021 spielte. Nach der Trennung von seiner langjährigen Ehefrau, mit der er zwei Söhne hat, findet er ein neues Glück mit seiner Partnerin Rebecca Oehlmann. Sie bringt eine Tochter mit in die Beziehung und kürzlich sind die beiden Eltern eines kleinen Mädchens geworden. Wie es sich in ihrer Patchworkfamilie lebt, warum er einen Reiseführer geschrieben hat und was seine neuen Filmprojekte sind, darüber spricht er in der Landesschau.