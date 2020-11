Stefan Schlossmacher und Maggie Appenzeller sind mit ihren Isländerpferden Stigur und Fögnudur und Hund Annie zu einer dreimonatigen Reiterreise aufgebrochen. In Jestetten am Hochrhein sind sie gestartet, jetzt wollen sie über den Schwarzwald Richtung Elsass reiten. Annie läuft oder darf in einer Kiste auf einem der Pferde thronen. Übernachten wollen sie auf Bauern- und Reiterhöfen und in der Hängematte. mehr...