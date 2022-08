Bergwacht Schwarzwald: Höhenrettung im Kalkwerk Istein

Menschenleben retten ist ihre Berufung. Carolin Schütz ist seit fast 20 Jahren bei der Bergwacht Schwarzwald. In ihrer Freizeit schiebt die Ärztin ehrenamtlich Dienst. Immer wieder passieren schlimme Unfälle - wie kürzlich, als ein Mann in der Ravennaschlucht abstürzte. Carolin Schütz berichtet, was die Arbeit bei der Bergwacht ausmacht. mehr...