Können Sie sich noch an Ihren ersten Kuss erinnern? Vielleicht war's ja auf einer Party in der Schulzeit? Eine Künstlerin in Stuttgart hat versprochen - ich führe euch zurück genau zu diesem Moment - unser Reporter Jim-Bob Nickschas wollte das unbedingt ausprobieren. Da wusste er aber noch nicht, dass ein Staubsauger zum Einsatz kommt. mehr...