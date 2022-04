Beim Singen ist die Freundschaft zwischen Elisabeth und Ines gewachsen

2015 kamen viele Flüchtlinge aus Syrien nach Baden-Württemberg. Was ist eigentlich aus den Menschen geworden? Wir haben eine ganz besondere Geschichte gefunden, von Opernsängerin Cornelia Lanz und Zaher Alchihabi aus Aleppo. In Stuttgart haben sich die Wege der beiden vor vier Jahren gekreuzt und sie haben sofort gemerkt: Wir haben die gleichen Interessen. Und so wurde aus anfänglicher Unterstützung eine Freundschaft fürs Leben. mehr...